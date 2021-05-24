شركة هاتف ليبيا فرع المرج تُؤبن كبير الفنيين بالشركة (فرج محمد السنوسي)

المرج 24 مايو 2021 (وال)- أقامت شركة هاتف ليبيا إحدى شركات القابضة للاتصالات حفل تأبين لكبير الفنين بفرع المرج “فرج محمد السنوسي”، وذلك لما بذله الراحل من عطاء متميز وجهود صادقة خلال فترة عمله.

هذا وأقيم حفل التأبين بمنزل الراحل بمدينة المرج بحضور أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه، إلى جانب عدد من أهالي المدينة.

سيرة الراحل

الراحل فرج محمد السنوسي من مواليد عام 1954م، وقد تم تعيينه عام 1974م، وقد وترأس القسم الفني بالشركة لمدة (5) سنوات، ومن ثم كلف كمشرف للشبكات بين عامي 2013 – 2018 إلى حين إحالته لسن التقاعد . (وال) أ ف/ ر ت

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