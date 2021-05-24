الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية تناقش عدة مواضيع مع مدراء التدريب بشركات القطاع

قامت الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية اليوم الإثنين بعقد اجتماعاً موسعاً بمدراء إدارات التدريب والتطوير بشركات القطاع، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، ومدير إدارة التدريب والتطوير، والمستشارين وأخصائيي التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدراء إدارات الموارد البشرية والتدريب بشركات القطاع.

نوقش خلاله شروط وضوابط الخطة التدريبية للعام 2021 ووضعها في الصيغة النهائية وبما يلبي متطلبات القطاع والإحتياج التدريبي للمرشحين، بالإضافة إلى مناقشة برامج الدراسات العليا “التعليم العالي” وآلية تنفيذ هذا البرنامج المعتمد لشركات القطاع.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة ضرورة العودة لتنفيذ البرامج التدريبية بالجامعات والجهات التدريبية المعتمدة بكل من الساحات البريطانية، الكندية، والامريكية، ومناقشة برامج اللغة الإنجليزية ومتطلبات القبول للإلتحاق بالبرامج التى تم فيها الحصول على شهادات PGD/ HND / HNC .

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