اللجان المعنية بالمشروع الوطني لتطوير العمل الجمركي بمصلحة الجمارك تستعرض الأعمال المنجزة والمراحل التي وصلت إليها

طرابلس 24 مايو 2021 (وال)- عقد بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك بطرابلس، اجتماع اللجنة العليا واللجان الفرعية المعنية بالمشروع الوطني لتطوير العمل الجمركي بالمصلحة.

هذا وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا عميد سليمان علي سالم، والمدير التنفيذي للمشروع، عميد رضا وهيبة، وأمين سر وأعضاء اللجنة، وتم خلاله بحث الخطة الإستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة، والتي تهدف إلى تحديث أسلوب العمل بما يتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة الجمركية الدولية، إضافة إلى استعراض ومناقشة الأعمال المنجزة والمراحل التي وصلت إليها اللجان الفرعية بهذا الخصوص، ومعرفة احتياجات البرنامج التدريبي القادم للمصلحة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهداف هذا المشروع. (وال) س خ/ ر ت

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