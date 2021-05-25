ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتخطى الـ68 دولارًا

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأكثر من ثلاثة في بالمائة اليوم، حيث وصلت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم يوليو عند التداول إلى 68.83 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.47 دولارًا للبرميل.

وكان برنت قد اختتم تداولات الأمس عند 68.46 دولارًا للبرميل.

في المقابل انهت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم يوليو القادم تداولها عند مستويات 66.32 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.02 دولارًا للبرميل، مع العلم، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.05 دولارًا للبرميل.