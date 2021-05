واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الثلاثاء ، بعد أن قفزت أمس بأكثر من 3% في ظل توقعات بطلب وفير على النفط تغذيه حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 68.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.06% إلى 66.09 دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام “برنت” جلسة التداول أمس الاثنين، مرتفعة بنسبة 3% لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل. بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.9% لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

وقال بوب يونغر مدير العقود الآجلة للطاقة ببنك “ميزوهو” في نيويورك إن “الأسعار تلقت دفعة من توقعات بأن اتفاقا جديدا مع إيران هو الآن أقل ترجيحا مما كان الأسبوع الماضي”.

من جهته قال بنك “غولدمان ساكس” إن التوقعات لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي حتى مع زيادة محتملة في الصادرات الإيرانية.

وأضاف في مذكرة أنه حتى إذا استؤنفت الصادرات الإيرانية في يوليو 2021 فإنه يقدر أن أسعار “برنت” ستصل إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021.

The post أسعار النفط تُواصل الارتفاع وسط توقعات بطلب وفير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا