علي العابد يؤكد على ضرورة تعيين الشباب الباحثين عن العمل والخريجين من الجنوب بالشركات النفطية في المنطقة

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بممثل شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وممثل عن شركة أكاكاوس للعمليات النفطية – حقل الشرارة، وممثل عن شركة مليته للنفط والغاز – حقل الفيل.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات أبرزها كيفية تفعيل القرارت الخاصة بالعمل بالنسبة لشركة زلاف من مناطق الجنوب الليبي.

وأكد “العابد” على ضرورة تفعيل التنمية المكانية بالنسبة للشركات النفطية في مناطق الجنوب بما يساهم من تخفيف المعاناة عن الموطنين هناك والاستجابة لأبرز الاحتياجات كما استعرض الاجتماع ملف إنشاء مصفاة في الجنوب خصوصاً.

وأشار أيضاً إلى ضرورة قيام الشركات النفطية بالعمل من مناطق الجنوب وفتح فروع ومكاتب لها بهذه المناطق وأيضاً شراء الخدمات من الأسواق المحلية.

وفي ختام اللقاء شدد “العابد” على ضرورة تعيين الشباب الباحثين عن العمل والخريجين من الجنوب بالشركات النفطية في المنطقة، خصوصاً أصحاب الشهادات العليا ذات الاختصاص .

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