أسعار النفط تقفز بنسبة 3% مدعومةً بتوسيع حملة التحصين ضد “كورونا”

حقّقت أسعار النفط العالمية، مع جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بأكثر من ثلاثة مدعومةً بتوسيع حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

ومع حلول الساعة الثامنة صباحًا؛ حقّق خام برنت القياسي العالمي ارتفاعًا قدره دولاريْن وسنتيْن، مسجلاً 68,46 دولارًا للبرميل، بينما وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2,47 دولارًا، مسجلاً 66,05 دولارًا للبرميل.

وكان بنك “غولدمان ساكس” قد توقّع، في مذكرةٍ له، أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل، خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وذكر البنك، في مذكرته، أنه يتوقّع ارتفاعًا كبيرًا في الطلب مع توسّع نطاق التلقيح ضد فيروس “كورونا”، مضيفًا، أن افتراض “عودة الصادرات الإيرانية في يوليو لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارًا بحلول الربع الرابع” كما توقّع البنك أيضًا أن يزيد الطلب على الخام بحوالي أربع ملايين و600 ألف برميل، يوميًا، حتى نهاية العام، على أن تكون الزيادة الكبيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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