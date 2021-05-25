ميناء بنغازي يستقبل 1,528 سيارة وشاحنة قادمة من أوروبا

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن دخول السفينة “جراند هيوستن” إلى أرصفة الميناء؛ استعدادًا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 1,528 سيارةً وشاحنةً قادمة من السوق الأوروبية.

وأعلنت إدارة الميناء عن وصول سفينة نقل الحاويات “نينا أف” وعلى متنها 175 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إلى جانب وصول السفينة “ألـك” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 193 حاوية بضائع مختلفة.

وكان الميناء قد استقبل، منذ أيام قليلة، باخرة السيارات SEA halans، وعلى متنها أكثر من 270 سيارةً مستوردةً من السوق الأوروبية.

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