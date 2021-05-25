تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20.000 لتر من قبل وزارة الصحة

استلم مركز بنغازي الطبي اليوم الثلاثاء خزاناً لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20.000 لتر، من قبل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

حيث جاءت هذه الخطوة وفقاً للتقارير الواردة من المركز بازدياد أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة في إستهلاك الأكسجين السائل بالمركز، وبالأخص برج الأمل وقسم العزل والعنايات .

والجدير بالذكر أن المركز منذ تأسيسه يحوي خزانين لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة إجمالية تصل إلى 22.000 لتر، وأن استهلاك المركز للأكسجين ماقبل جائحة كورونا كان في حدود 1.200 لتر إلى 1.400 لتر يومياً، أما في الوقت الحالي وبعد اجتياح “كوفيد 19” وافتتاح برج الأمل وصل الاستهلاك اليومي لمركز بنغازي الطبي من 5.400 إلى 5.500 يومياً، وفي بعض الأيام وصل إلى 6.000 لتر يومياً.

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