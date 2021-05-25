“شكشك وعون” يبحثان أهم قضايا القطاع النفطي

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير النفط والغاز محمد عون، جملةً من المواضيع المتعلقة بالقطاع النفطي.

وبحث الطرفان بند قفل حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وتطوير نظم الإفصاح والشفافية، إضافةً إلى متابعة إجراءات تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات مؤسسة النفط و تفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط، بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها، من خلال عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع؛ تحقيقًا لمبدأ المساءلة الفعالة، الذي يعدّ من أهم أسس الحوكمة، الذي لن يتأتى إلا عن طريق قوائم مالية مُعدّة، وفق أعلى مستوى من المعايير، وفقًا لبيان ديوان المحاسبة.

كما استعرض الطرفان نشاط القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في معالجة الملاحظات.

وشارك في الاجتماع، مدير الإدارة القانونية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة لمتابعة قطاع الطاقة، ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة، ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالديوان.

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