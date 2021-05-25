خاص: عضو بمجلس النواب يصرح بأن ميزانية 2021 ‪ الأقل منذ 20 عام..ويوضح تفاصيل هامة

قال عضو بمجلس النواب فضل عدم ذكر اسمه حصرياً لصدى الاقتصاديه اليوم الثلاثاء الخامس والعشرون من مايو الجاري؛ الميزانية تعتبر الأقل منذ سنة 2000 لأن هذه الميزانية قيمتها 21 مليار دولار بينما ميزانية زيدان 66 مليار دولار أي أنها الميزانية الأقل منذ 20عام.

وأكد على أن الميزانية سيتم اعتمادها في الجلسة المزمع عقدها اليوم وربما تكون بتغيير بسيط.

أما بخصوص النقاشات التى دارت فيما سبق قال: إن أغلب النواب معترضين على 4 مليار الطوارئ وأن ميزانية التنمية يلزم تبويبها.

وأضاف قائلاً: تأخر إعتماد الميزانية سببه تقصير أعضاء مجلس النواب حيث أنهم يجتمعون مرك كل شهر.

وأشار إلى أن اجتماعات المجلس من المفترض أن تكون يومية إلى حين تصفيه الحسابات فيما بينهم ومن ثم تصبح أسبوعية وفقاً لقوله.

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