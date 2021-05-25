وكالة روسية : “غازبروم” الروسية تستأنف إنتاج النفط في ليبيا بالاشتراك مع شركة ألمانية

استأنفت إحدى الشركات التابعة لشركة الطاقة الروسية “غازبروم” أنشطة إنتاج النفط في ليبيا وذلك في إطار مشروع مشترك مع الشركة الألمانية “وينترشال ديا”.

وشركة Gazprom EP International هي التي قامت باستئناف الأنشطة في ليبيا ومن المخطط رفع إنتاج النفط في المشروع المشترك من 43 ألف برميل في اليوم إلى 61 ألف برميل يوميا في عام2021 وجاء ذلك بحسب ما أعلنه سيرغي تومانوف العضو المنتدب لشركة Gazprom EP International في مقابلة مع مجلة شركات “غازبروم”.

وأضاف تومانوف: في إطار مشروعنا المشترك مع “وينترشال ديا” الألمانية أكملنا مرحلة مهمة من العمل في ليبيا ، قمنا بنقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت في المناطق 91 و107 إلى مشروع مشترك تم إنشاؤه حديثا مع المؤسسة الليبية للنفط .

وأشار تومانوف إلى أنه من أجل تنفيذ خطط لزيادة إنتاج النفط في ليبيا من المخطط اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الكفاءة واستعادة البنية التحتية للإنتاج.

وتمتلك Gazprom EP International نسبة 49% في المشروع المشترك مع “وينترشال ديا” في ليبيا والمشروع المشترك مسؤول عن تشغيل قطاعين في ليبيا منذ العام 1966 ومنذ ذلك الوقت تم اكتشاف 9 حقول نفطية وفقا لما نقلته وكالة إيتار تاس الروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية