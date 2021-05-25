«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الثلاثاء 25 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 24 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4481 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4409 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3109 دينار، والليرة التركية 0.5304 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1861 دينار، والدرهم الإماراتي 1.211 دينار، والدينار التونسي 1.6312 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021:

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