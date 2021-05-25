وزارة الاقتصاد تناقش كيفية تأسيس بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

عقد الفريق المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعه الأول يوم الأحد الماضي 23 مايو 2021 م بمقر الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ، لدراسة تأسيس سوق للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

تناول الاجتماع الذي شهد حضور جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة وعبد الناصر ابوزقية مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وحسين العمامي مدير إدارة الدراسات و موسى الزوبيك مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والإستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ومحمود جبريل مدير إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي بهيئة سوق المال تأسيس بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المشروعات.

وذلك لتكون آلية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في إطار توجيهات وزير الإقتصاد والتجارة والخارطة الإستثمارية بالوزارة بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق ويسهم في تحقيق التنمية المكانية ، بالإضافة إلى التنوع الاقتصادي .

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