“غازبروم” الروسية: نسعى لرفع إنتاجنا من النفط الليبي إلى 61 ألف برميل

أعلنت شركة “غازبروم أي بي إنترناشيونال” الروسية، الثلاثاء، استئناف عملها لإنتاج النفط في ليبيا، ضمن إطار مشروع مشترك مع الشركة الألمانية “وينترشال ديا”.

وقال العضو المنتدب للشركة “سيرجي تومانوف” حسب موقع -عاجل نيوز- إنه من المتوقع رفع إنتاج النفط بين الشركتين من 43 ألف برميل يومياً إلى 61 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي.

وأوضح “تومانوف” أنه من ضمن مشروعهم المشترك مع “وينترشال ديا” نقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت في المناطق 91 و107 إلى مشروع مشترك تم إنشاؤه حديثا مع شركة النفط والغاز الوطنية الليبية.

وتمتلك شركة “غازبروم أي بي إنترناشيونال” 49% في المشروع المشترك مع الشركة الألمانية “وينترشال ديا”.

يُشار إلى أن شركة “غازبروم أي بي إنترناشيونال” توقف عملها بليبيا؛ إثر إعلان المؤسسة الوطنية حالة القوة القاهرة عن الحقول النفطية مارس 2020.

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