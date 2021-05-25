وكيل وزارة الصناعة والمعادن يبحث سبل الدعم لإطلاق مشروع المسح الوطني للإبتكار في لببيا

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن اليوم الثلاثاء اجتماعاََ مع نائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي، بمقر وزارة الصناعة والمعادن وبحضور مدير إدارة التخطيط بالوزارة ومقرر اللجنة .

نوقش خلاله سبل الدعم الفني والتشريعي والمالي لإطلاق مشروع المسح الوطني للإبتكار في لببيا، بغية بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل ومستدام قائم على المعرفة والإبتكار وزيادة الأعمال وبناء مجتمع المعرفة.

كما أن إعداد استراتيجية ووثيقة المسح للمشروع الوطني للإبتكار ستتم عبر ثلاث مراحل ،المرحلة الاولى التوعية الشاملة بالابتكار ،أما المرحلة الثانية تتمثل في مسح الإبتكار بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية وقطاع الخدمات، والثالثة تنفيذ مشروع نموذجي .

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