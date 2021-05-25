مصرف ليبيا المركزي يكشف حقيقة تعديل سعر الصرف إلى 3,65 دينار

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حيال اتفاق لجنة سعر الصرف على اعتماد سعر الصرف على 3,65 .

كما أفاد المصدر أن اجتماعات لجنة سعر الصرف لازالت مستمرة ولم تصدر أي نتائج بالخصوص إلى حد الآن .

ويحذر المواطنين من عدم الانجرار وراء صفحات وهمية هدفها المضاربة على سعر الصرف وخلق زعزعة في سوق الصرف والمصرف مستمر في بيع النقد الأجنبي لكافة المصارف ولكافة الأغراض .

وتداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انباءا بشأن تعديل سعر الصرف إلى سعر جديد وهو ما نفاه المصرف المركزي.

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