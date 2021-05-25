شركة سرت لإنتاج النفط والغاز تناقش أوجه التعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية

عقدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز يوم أمس الإثنين إجتماعاً مع شركة الجوف للتقنية النفطية وبحضور رئيس قسم الهندسة الحقلية بشركة الجوف ورئيس لجنة الإدارة لشركة سرت “مصطفى هماد” وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية “محمد الفنتري” .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون ومتابعة كافة الأعمال والخدمات التى تقدمها شركة الجوف بالحقول التابعة لشركة سرت وإمكانية زيادة التعاون وتقديم خدمات الهندسة الحقلية في مواقع جديدة وفق برامج وخطط شركة سرت لزيادة ورفع الإنتاج .

كما أكد الحاضرون بضرورة زيادة الاتصالات بين فرق الشركتين لتتمكن شركة الجوف على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الهندسة الحقلية بشركة سرت .

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