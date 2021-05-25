أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي = 5.055 دينار ليبي

الدولار حوالة تركيا =5.065 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.065 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.87 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.82 دينار

الدولار بشيك الجمهورية =5.12 دينار

اليورو= 6.02 دينار ليبي

الباوند =7.08 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.62 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 18 بـ 213 دينار ليبي

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