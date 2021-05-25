شركة “غازبروم” الروسية تتوقع رفع إنتاجها من النفط الليبي إلى 61 ألف برميل يوميا

استأنفت شركة ” غازبروم” الروسية أنشطة إنتاج النفط في ليبيا، وتوقعت الشركة أن ترفع إنتاجها من 43 ألف برميل في اليوم إلى 61 ألف برميل يوميا خلال هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية “تاس”، عن العضو المنتدب لشركة Gazprom EP International سيرغي تومانوف قوله، إنهم استأنفوا إنتاج النفط في مشروعهم في ليبيا بنجاح، وإن الموانئ ومحطات التصدير ومنشآت الإنتاج بدأت في التعافي تدريجيا في البلاد، بعد 10 أشهر من التوقف بسبب قوة قاهرة تم الإعلان عنها في ليبيا.

وأضاف تومانوف بحسب “تاس”، أنهم أكملوا مرحلة مهمة من العمل في ليبيا، حيث قاموا بنقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت في المناطق 91 و107 إلى مشروع مشترك تم إنشاؤه حديثا مع شركة النفط والغاز الوطنية الليبية.

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