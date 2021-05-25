رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري يلتقي وفدا من شركة (seara) البرازيلية

طرابلس 25 مايو 2021 (وال) -استقبل اليوم الثلاثاء رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، عميد يوسف البوعيشي، وفد الشركة البرازيلية ( seara) الرائدة في مجال اللحوم والدواجن المجمدة.

حيث استمع الوفد إلى الشروط والقوانين واللوائح الواجب توافرها، من أجل تسهيل وصول شحنات الشركة مستقبلا .

وحضر جانب من الاجتماع، رئيس نقطة بوابة الميناء عميد محمد أشتيوي، ومدير أمن منفذ طرابلس البحري، رئيس مصلحة الموانئ، ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ بطرابلس.

وتابع الوفد والمسؤولين الليبين عملية تفريغ أول الشحنات وطرق تخزينها بالميناء وتعبئتها بالثلاجات المتنقلة. (وال – طرابلس)

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