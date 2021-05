«غازبروم» الروسية تسعى لزيادة إنتاجها للنفط في ليبيا

استأنفت إحدى الشركات التابعة لشركة الطاقة الروسية “غازبروم” أنشطة إنتاج النفط في ليبيا، وذلك في إطار مشروع مشترك مع الشركة الألمانية “وينترشال ديا”.

وشركة Gazprom EP International هي التي قامت باستئناف الأنشطة في ليبيا، ومن المخطط رفع إنتاج النفط في المشروع المشترك من 43 ألف برميل في اليوم إلى 61 ألف برميل يوميا في 2021>

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن سيرغي تومانوف العضو المنتدب لشركة Gazprom EP International في مقابلة مع مجلة شركات “غازبروم”.

وأوضح المسؤول قائلا: “في خريف عام 2020 بعد عشرة أشهر من التوقف بسبب قوة قاهرة تم الإعلان عنها في ليبيا تم استئناف إنتاج النفط في مشروعنا في ليبيا بنجاح. بدأ عمل الموانئ ومحطات التصدير ومنشآت الإنتاج في التعافي تدريجيا في البلاد”.

وأضاف: “في إطار مشروعنا المشترك مع (وينترشال ديا) أكملنا مرحلة مهمة من العمل في ليبيا، قمنا بنقل مهام مشغل تطوير الحقول في حوض سرت في المناطق 91 و107 إلى مشروع مشترك تم إنشاؤه حديثا مع شركة النفط والغاز الوطنية الليبية”.

وأشار تومانوف إلى أنه من أجل تنفيذ خطط لزيادة إنتاج النفط في ليبيا، من المخطط اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة الكفاءة واستعادة البنية التحتية للإنتاج.

وتمتلك Gazprom EP International نسبة 49% في المشروع المشترك مع “وينترشال ديا” في ليبيا، والمشروع المشترك مسؤول عن تشغيل قطاعين في ليبيا منذ العام 1966، ومنذ ذلك الوقت تم اكتشاف 9 حقول نفطية.

