الصور يؤكد بأن العمل الجاري على تطوير منظومة النيابة العامة ..ويناقش عدة مواضيع

عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعاً اليوم مع وكلاء النيابة العامة العاملين بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس .

واستمع الصور خلال الاجتماع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن العمل الإداري والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه ،بالإضافة إلى الأسباب التي يرجح أعضاء النيابة العامة أنها تعرقل حسن إنجاز العمل القضائي .

ووجه الصور بضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي يقوم على مشاركة الجميع في تشخيص المشاكل ووضع الحلول .

كما أفاد بأن العمل جاري لتطوير منظومة النيابة العامة بتوفير الإمكانيات التي يحتاجها العنصر البشري ، وكذلك إعادة تقييم العمل من الناحية الفنية وتأهيل وتدريب أعضاء النيابة العامة وأعوانها بما يسهم في الارتقاء بالعمل المسند إليها .

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