مصرف ليبيا المركزي ينفي ما يتداول حول اعتماد سعر الصرف

طرابلس 25 مايو 2021 (وال) -نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لوسائل إعلامية، الأخبار المتداولة حيال اتفاق لجنة سعر الصرف على اعتماد سعر الصرف على (3,65).

كما أفاد المصدر أن اجتماعات لجنة سعر الصرف لازالت مستمرة، ولم تصدر أي نتائج بالخصوص إلى حد الآن .

ويحذر المواطنين من عدم الانجرار وراء صفحات وهمية، هدفها المضاربة على سعر الصرف وخلق زعزعة في سوق الصرف، مؤكدا أن المصرف مستمر في بيع النقد الأجنبي لكافة المصارف ولكافة الأغراض. (وال – طرابلس)

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