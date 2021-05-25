اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي ينفي ما يتداول حول اعتماد سعر الصرف

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 مايو 2021 (وال) -نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لوسائل إعلامية، الأخبار المتداولة حيال اتفاق لجنة سعر الصرف على اعتماد سعر الصرف على (3,65).

كما أفاد المصدر أن اجتماعات لجنة سعر الصرف لازالت مستمرة، ولم تصدر أي نتائج بالخصوص إلى حد الآن .

ويحذر المواطنين من عدم الانجرار وراء صفحات وهمية، هدفها المضاربة على سعر الصرف وخلق زعزعة في سوق الصرف، مؤكدا أن المصرف مستمر في بيع النقد الأجنبي لكافة المصارف ولكافة الأغراض. (وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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