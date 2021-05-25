“المشري”: الحكومة شُكلت بطريقة أقرب إلى المحصصات وبضغوطات بعض النواب ..مع وجود شخصيات عليها علامات استفهام!

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريح على قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن هناك عدم رضا بطريقة تشكيل الحكومة وتشكلت بطريقة أقرب إلى المحاصصات وبطريقة ضغط من بعض أعضاء النواب .

وتابع بالقول: غابت الكثير من الكفاءات التي كانت معروفة وهناك بعض الشخصيات عليها علامات استفهام خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الفساد دون ذكر أسماء محددة .

وأفاد بالقول: حتى الميزانية نحن في المجلس الأعلى للدولة أصدرنا حوالي 20 ملاحظة عن الميزانية ولكن جميعها في القانون وليس الأرقام لم تكن مصاغة بشكل جيد وقدمنا ملاحظات حتى بخصوص الأرقام ، حيث هناك ملاحظات مثلاً كرقم في ميزانية الدعم يقول دعم الشباب 100 مليون أولاً الشباب لا يحتاج لدعم 100 مليون بل هو يحتاج 5 أو 6 مليار أي للمشروعات أي مثلا دعم 5 مليار للشباب في هذه المشروعات أي لا بد أن تترجم الأرقام إلى مشروعات .

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