فيصل قرقاب يناقش ميكنة عمل مكتب النائب العام

التقى النائب العام “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” ورئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد “عبدالخالق عاشور”.

نوقش خلال اللقاء تفاصيل التحول الرقمي وإدخال الميكنة للنيابات الجزئية والابتدائية ومكاتب المحامون العامون وآلية الربط بمكتب النائب العام وذلك لتسهيل إيصال البيانات والمعلومات من وإلى مكتب النائب العام والنيابات التابعة له من خلال الاستفادة من خدمات سحابة المدار، وفي إطار المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي.

وتتيح الاستضافة السحابية لسحابة المدار إمكانية الربط الآمن بين مكاتب القطاع القضائي على عكس الاستضافة التقليدية باستخدام خوادم متعددة في العديد من المواقع المادية، وتوفر شبكة الخوادم السحابية الافتراضية قدراً كبيراً من المرونة وقابلية التوسع والمحافظة على سرية المعلومات فضلاً على الحد من تكاليف إدارة مواقع مادية متعددة.

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