خاص: عبدالغني الفطيسي يوضح سبب الاعتراض على التصويت بخصوص تخفيض الميزانية في جلسة اليوم … تابع التفاصيل

قال عضو مجلس النواب “عبدالغني الفطيسي” لصدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أنه تم إيقاف جلسة اليوم بسبب إعتراض بعض الأعضاء على عرض مقترح مخفض للميزانية بقيمة 75 مليار .

وأضاف بالقول أن المقترح يتضمن تخفيض باب الدعم إلى 20 مليار وإلغاء باب الطوارئ وأن يضل الباب مفتوح لإعتماد ميزانية خاصة للطواريء إذا استدعت الحاجة لذلك.

أما بخصوص بند المناصب السيادية أشار إلى أنه تم تقديم مقترح بتأجيله إلى الجلسه القادمة.

وقال أيضاً أنه من الضروري إقرار الميزانية كونها أول ميزانية موحده من العام 2014؛ متمنياً أن تتوحد الأجهزة الرقابيه حتى تتولى متابعة تنفيذها.

كما أكد أن إقرار الميزانية مهم لخلق الاستقرار والتنمية في البلاد وتسهيل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية