خاص: مصدر بملتقى الحوار السياسي يكشف بنود جلسة غداً ..والتفاصيل

كشف مصدر بملتقى الحوار السياسي لصدى الاقتصادية عن عقد جلسة غداً ، وذلك بخصوص مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.

وقال لأعضاء الملتقى: نود أن نذكركم بالتفضل بتسجيل الدخول من خلال الرابط المرسل لكل منكم حتي يتسنى لكم دخول الاجتماع غدا الأربعاء 26 مايو الساعة 10.30 صباحا بتوقيت ليبيا، وذلك للتأكد من ترتيبات الاتصال قبل بدء الاجتماع الساعة 11 صباحا.

وبحسب قوله فإن بنود جلسة الغد، تتمثل في:

‎10.30-11.00: اختبار الاتصال ومقدمة من ميسّر الجلسة

‎11.00-11.15: كلمة افتتاحية للمبعوث الخاص

‎11.15-11.20: تقديم حول عمل اللجنة القانونية

‎11.20-11.40: تقديم مقترح اللجنة القانونية (المقررين: الأستاذة الدكتورة سلوى الدغيلي والدكتور اكرم جنين)

‎11.40-11.50: تقديم لملاحظات وتحفظات السادة أعضاء الملتقى

‎11.50-12.30: عرض أعضاء الملتقى للملاحظات والتحفظات

‎3.00 – 6.00: مناقشة الملاحظات المُقدمة كتابةً، ومناقشة أولية للموضوعات المُعلقة.

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