تايمز أوف مالطا: الحكومة المالطية مستعدة لشحن 1.2 مليار دينار محتجزة في مالطا

قال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو يوم الثلاثاء إن الحكومة المالطية مستعدة لشحن 1.2 مليار دينار محتجزة حاليا في مالطا لاستخدامها في رفاهية الشعب الليبي الذي عانى الكثير على مر السنين.
وفي عام 2019 ، تمت مصادرة الأموال وهي في طريقها إلى ليبيا التي كانت وسط صراع ، في ذلك الوقت تم العثور على الأموال مخزنة داخل حاويتين ويعتقد أنها موجهة إلى قائد القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية خليفة حفتر ، الذي كان في ذلك الوقت يفرض حصارًا على العاصمة الليبية وفقاً للصحيفة.
ونقلاً عن صحيفة تايمز أوف مالطا جاء ذلك خلال زيارة عمل لروسيا ، حيث عقد وزير الخارجية والأوروبية إيفاريست بارتولو اجتماعا ثنائيا مع نظيره وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وناقش الجانبان في مدينة سوتشي الروسية مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والدولية من بين أمور أخرى .
كما تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر بشكل إيجابي حول ليبيا ، حيث أكد الوزير بارتولو مجددًا إيمان مالطا بليبيا حرة وموحدة يديرها الليبيون .
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