تايمز أوف مالطا: الحكومة المالطية مستعدة لشحن 1.2 مليار دينار محتجزة في مالطا

قال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو يوم الثلاثاء إن الحكومة المالطية مستعدة لشحن 1.2 مليار دينار محتجزة حاليا في مالطا لاستخدامها في رفاهية الشعب الليبي الذي عانى الكثير على مر السنين.

وفي عام 2019 ، تمت مصادرة الأموال وهي في طريقها إلى ليبيا التي كانت وسط صراع ، في ذلك الوقت تم العثور على الأموال مخزنة داخل حاويتين ويعتقد أنها موجهة إلى قائد القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية خليفة حفتر ، الذي كان في ذلك الوقت يفرض حصارًا على العاصمة الليبية وفقاً للصحيفة.

ونقلاً عن صحيفة تايمز أوف مالطا جاء ذلك خلال زيارة عمل لروسيا ، حيث عقد وزير الخارجية والأوروبية إيفاريست بارتولو اجتماعا ثنائيا مع نظيره وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وناقش الجانبان في مدينة سوتشي الروسية مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والدولية من بين أمور أخرى .

كما تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر بشكل إيجابي حول ليبيا ، حيث أكد الوزير بارتولو مجددًا إيمان مالطا بليبيا حرة وموحدة يديرها الليبيون .

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