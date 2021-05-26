“الكوميسا” تبحث المراحل التنفيذية لمشروع 50 مليون امرأة أفريقية

ناقشت لجنة مشروع صوت خمسون مليون امرأة أفريقية بمنظمة الكوميسا، المراحل التنفيذية للمشروع بدولة ليبيا.

الاجتماع الذي عقد عبر الانترنت، وشارك فيه رئيس اللجنة ومسؤول ملف الكوميسا بوزارة الاقتصاد الليبية، عبد الله الجدي، جاء لبحث مهام اللجنة وأعمالها المنجزة في توفير البيانات المالية والتجارية التي تحتاجها سيدات ورائدات الأعمال لتنفيذ مشاريعهن وتحميلها على المنصة الإلكترونية وبحث الدعم الذي تقدمه منظمة الكوميسا لدولة ليبيا حتى تتمكن من تنفيذ المشروع.

من جهته أكد عبدلله الجدي على أن اللجنة باشرت في تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن تجميع البيانات والقرارات والقوانين المالية والتجارية الخاصة بالعملية الاقتصادية والتجارية وتعمل الآن على تحميلها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بدولة ليبيا والاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا.

كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي المشروع بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” وحضور الصديق اللب مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية