وزارة الاقتصاد تناقش خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية، المنعقد عبر الانترنت، بمشاركة مجموعة العمل الدولية المكلفة بمتابعة المسار الاقتصادي للمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك لبحث خطة عمل الحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش الاجتماع، خطة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسُبل تطوير المنظومة المصرفية ومعالجة المقاصة بين المصارف التجارية وتوفير السيولة بكافة المناطق بالدولة وترشيد الإنفاق ودراسة استبدال الدعم السلعي بالنقدي والتنسيق بين الوزارات والهيئات لتحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.إلى جانب ذلك، بحث الاجتماع عدد منالمشاكل والعراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ مهامها على رأسها تأخر اعتمادالميزانية.

وشارك في الاجتماع، وزير التخطيط ووزيرالدولة للشؤون الاقتصادية ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومندوبو مستشار وزير المالية ومنسق ومستشار فريق العمل الاقتصادي.

ومن جانب مجموعة العمل الدولية حضر ممثل في السفير الأمريكي لدى ليبيا وسفير جمهورية مصر العربية لدىليبيا وسفير الإتحاد الأوروبي ومنسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعدد من المختصين ببعثة الأمم المتحدة.

وفي ختام الاجتماع الموسع، أكد الحضورعلى أهمية وضع برنامج يضمن تنفيذ أولويات العمل الحكومي المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية من أجل دعم الاستقرار في ليبيا ووضع آلية عمل للفرق الفنية لإنجاح المسار الإقتصادي والإعداد للمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المزمع عقده في يونيو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية