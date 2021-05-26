شركة الواحة تعلن السيطرة على تسريب نفطي غرب منطقة مرادة

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن تمكن الفرق الفنية المسؤولة عن الصيانة بالشركة من السيطرة علي تسرب بخط 24 إنش، لنقل الزيت إلي ميناء السدرة عند الكيلو مائة وثلاثة غرب منطقة مراده.

وأكدت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن الفرق الفنية أدت عملية الصيانة وتمكنت من معالجة التسرب ودعم الخط دون أي تأثير على سير العمليات، مشيرةً إلى أن أعمال الصيانة بدأت عند الساعة العاشرة صباحا وتمت عند الساعة الثانية عشر والنصف مساءً.

وأضافت الشركة، أنه كان لقسم النقل دور هام وداعم لأعمال الصيانة من حيث نقل الآلات والحفر وتقديم الدعم اللوجستي الهام لإنجاز العمل في وقت قصير، وفقًا لبيانها.

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