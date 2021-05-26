قافلة وقود من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الأربعاء، انطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل لمستودع سبها النفطي، إضافة إلى تزويد 11 محطة بشكل مباشر.

وناشدت الشركة -عبر صفحتها الرسمية- كل الأجهزة الأمنية نشر أفرادها لمتابعة عملية التوزيع المباشرة على المواطنين، لافتة إلى أن القافلة انطلقت من مستودع مصراتة النفطي؛ وهدفها تزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب.

وأوضحت الشركة أن المصانع والجهات الخدمية الأخرى ستستلم مستحقاتها من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات، مشددة على شركات التوزيع بعدم توزيع الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين.

يُشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز كانت قد سيرت في شهر أبريل من عام 2019 قافلة وقود نحو مدن الجنوب محملة بحوالي1,262,000 لتر من وقود البنزين و487,000 لتر من وقود الديزل.

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