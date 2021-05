توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعيين والمقاولين الأوكراني

وقع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، مع اتحاد الصناعيين والمقاولين الأوكراني أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بينهما.

وأفاد المجلس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن المذكرة تهدف لتأسيس مجلس أعمال ليبي أوكراني مشترك يعمل على تعزيز وتقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقع على المذكرة ضمن فعاليات لقاء العمل الأوكراني الليبي، والذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو بالتعاون بين كل من اتحاد الصناعيين والمقاولين الأوكرانيين ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، والسفارة الليبية في أوكرانيا، وبحضور كبير من الشركات والمؤسسات الأوكرانية العامة والخاصة وأعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

ورحب كل من السفير الأوكراني، والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، والقائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا، ورئيس اتحاد الصناعيين والمقاولين الأوكرانيين، بالمشاركين في اللقاء، مؤكدين على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقدم مدير إدارة الاستثمارات بوزارة تنمية الاقتصاد والتجارة والزراعة الأوكرانية خلال اللقاء، عرضا للإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في أكرانيا.

من جهتها استعرضت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فرص التبادل التجاري والترويجي سواء للمشاريع أو المنتجات الأوكرانية، وعبرت عن الاستعداد لتنظيم معرض خاص بالصناعات الأوكرانية في بنغازي.

يُشار إلى أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تأسس في العام 2003 بمدينة طرابلس، كمؤسسة أهلية تهدف لخدمة القطاع الخاص في ليبيا والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.

