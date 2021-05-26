انطلاق قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة إلى سبها النفطي

قامت شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء بإطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل متجهه لمستودع سبها النفطي.

كما أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي تابعة لشركات التوزيع الأربعة المعتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.

حيث ستقوم البريقة بشكل يومي بنشر قوائم وأسماء جميع المحطات التى تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة على صفحة الشركة الرسمية بالفيس بوك.

كما أن باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة تمكنها من استلام مستحقاته من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات.

وتم التأكيد على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين وفقا لما أوردته شركة البريقة لتسويق النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية