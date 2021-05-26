الحويج يؤكد على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بمدينة غدامس

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يوم أمس الثلاثاء مع عميد بلدية غدامس “قاسم المانع” بمقر الوزارة وذلك في إطار متابعة الوزارة لمراقبات الاقتصاد بالبلديات ومناقشة عدد من المسائل الاقتصادية ذات البعد المحلي والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة.

تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل دور مراقبة الاقتصاد بالبلدية وإنشاء مقر لها وإمكانية صيانة وتطوير مطار غدامس وتنفيذ طريق “السيار” الرابط بين مدينتي غدامس ودرج بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد الحويج أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بمدينة غدامس من خلال دعوة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

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