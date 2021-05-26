الجوف للتقنية النفطية تناقش عدة مواضيع مع إدارة الشؤون المالية والعمليات

عقدت لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية اليوم الأربعاء اجتماع تقابلي مع إدارة الشؤون المالية والعمليات وإدارة المواد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري بقنفوده بحضور رئيس لجنة الإدارة “جبريل الدرسي” وعضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية “خالد الدينالي”، وكافة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بإدارتي الشؤون المالية والمواد .

تم خلال الاجتماع التطرق إلى بعض المشاكل التنظيمية مع الإدارة المالية حول تسوية العهد وضرورة التعجيل بقفل العهد والإسراع بالإجراءات المالية حولها، وتم أيضاً متابعة الطلبيات بإدارة المواد والتنبيه على التدقيق على كافة الطلبيات وعدم تقديم الطلبيات إلا بعد استيفاء كافة بنودها ومقارنة أسعارها بشكل دقيق .

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة وضع آلية جديدة للموردين وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموردين وتخصصاتهم بدقة وعدم طلب المواد والأجهزة من موردين غير متخصصين والذين لم يودعوا مستنداتهم بالشركة.

ومن جهته أكد “الدرسي” على الترشيد بالإنفاق وأن لا يتم الصرف إلا على البنود الهامة والمستعجلة وبعد مراجعة لجنة الإدارة بالخصوص.

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