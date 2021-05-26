أسعار الذهب اليوم تتجاوز مستويات قياسية بدعم تراجع سعر الدولار

تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، المستوى القياسي الهام عند 1900 دولار للأوقية، بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني 2021.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري بمؤسسة “إس بي آي أست مانجمنت”، إن “انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا”.

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2796.62 دولار للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولار، وقفز البلاتين 1.2% إلى 1205.38 دولار.

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