«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الاربعاء 26 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4467 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4459 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2957 دينار، والليرة التركية 0.5273 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1857 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2107 دينار، والدينار التونسي 1.6333 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 26 مايو 2021:

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