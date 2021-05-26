الدبيبة خلال اجتماع القابضة للاتصالات: قطاع الاتصالات من أهم مجالات الاقتصاد الوطني

انعقد اجماع الأول لشركة البريد الليبي للاتصالات وتقنية المعلومات يوم الاثنين وترأس الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العمومية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات فيصل قرقاب وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عزم حكومته على تزويد المواطنين والشركات في جميع أنحاء ليبيا بأفضل خدمات الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار دبيبة إلى أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات من أهم مجالات الاقتصاد الوطني الليبي ، كما ان لها دورمهم في تنويع الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز فرص عمل جديدة.

علاوة على ذلك ، فإن التقدم التكنولوجي مهم في رفع الكفاءة الإدارية للحكومة من خلال التعاملات الإدارية وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الشركة للعام السابق وقدمت الشركة تقرير نشاط مفصل عن أداء قطاعات الاتصالات للعام الماضي بالإضافة إلى استعراض لتقرير هيئة المراقبة

كما تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة بما في ذلك أهم مبادراتها لعام 2021.

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