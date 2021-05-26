أخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 26 مايو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 26 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الامريكي = 5.075 دينار ليبي
الدولار حوالة تركيا =5.085 دينار ليبي
الدولار حوالة دبي =5.085 دينار ليبي
الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.87 دينار
الدولار بشيك الوحدة =5.82 دينار
الدولار بشيك الجمهورية =5.12 دينار
اليورو= 6.02 دينار ليبي
الباوند =7.10 دينار ليبي
الليرة التركية = 0.62 دينار ليبي
الجنية المصري = 0.33 دينار ليبي
الذهب الكسر عيار 18 بـ 215 دينار ليبي
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