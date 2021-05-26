وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث آلية تسديد الرسوم الحكومية إلكترونياً مع وزارة المالية

قام مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي بعقد اجتماع ضم مركز المعلومات بوزارة المالية وكبار مزودي خدمات الدفع الإلكتروني ” المدار – مسارات – تداول – تفاني ” وذلك لدراسة مقترح نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية (م.ح.5) وكيفية ربطه بمنظومات مزودي الخدمة.

تم خلال الإجتماع استعراض مشروع ريادي يهدف بمرحلته الأولى إدخال الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم في منظومة السجل التجاري العام بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار الشهادة السلبية وتجديد السجل التجاري إلكترونياً.

كما يعالج هذا النظام التأخير الحاصل بالنظام التقليدي عن طريق الخزائن الفرعية في توريد المقبوضات إلى حسابات وزارة المالية.

وتم أيضاً الإتفاق على تضمين عدد من التعديلات أثارها المختصين حول المشرع وعرضه على الفريق القانوني والمالي بوزارة المالية وإحالته إلى وزير المالية.

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