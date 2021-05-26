سكاي نيوز: إضراب عام للأطباء بكافة المستشفيات

ذكر موقع سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء إن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، قد رفضت في وقت سابق تفعيل القرار 885 القاضي بزيادة أجور الأطباء رغم أن الحد الأدنى لأجر الطبيب في ليبيا 700 دينار ليبي فقط ( 160 دولارا) .

وقال الطبيب أيمن الزناتي أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التجمع جاء بدعوة من تنسيقية حراك القرار 885 .

وأضاف الزناتي أن الوقفة كانت تحت شعار “معا من أجل العدالة الاجتماعية للأطقم طبية”.

وبحسب الموقع يقول الأطباء في ليبيا إن الحد الأدنى لأجورهم البالغ 730 دينارا ليبيا لا يكفيهم لسد حاجاتهم الأساسية.

وأوضح الزناتي أن دبيبة التقى عددا من أعضاء تنسقية الوقفة، إلا أن اللقاء كان سلبيا، إذ رفض رئيس الحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء قائلا أن عدد العاملين كبير وأن أكثر من نصفهم غير ملتزمون بأعمالهم.

وأشار الزناتي إلى أن الحراك اتفق على إضراب عام في كافة المستشفيات الليبية مطلع شهر يونيو إذا لم تستجيب الحكومة لطلبات الأطباء.

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