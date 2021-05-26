ديلي صباح التركية: من المرجح أن يصل حجم التجارة المستهدفة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار

قال مرتضى كارانفيل ، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن القاعدة اللوجيستية المصممة خصيصًا لمدينة مصراتة الساحلية الغربية ستلعب دورًا رئيسيًا في تجارة المنطقة.

وأضاف كارانفيل أن المدينة لديها القدرة على خلق قيمة اقتصادية بديلة للمنطقة بأكملها مع تقليل اعتماد ليبيا على النفط.

وأوضح أنه لا توجد حاليًا قاعدة لوجستية ذات معايير دولية لتوزيع وتخزين المنتجات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية وستلبي تلك المخصصة لليبيا هذه الحاجة ، أثناء القيام بذلك ، سيكون المركز بدعم من الشحن الجوي على المدى القصير والنقل بالسكك الحديدية على المدى الطويل ، بديلاً رئيسيًا لطرق التجارة الحالية مثل قناة السويس.

وأشار كارانفيل إلى إن هذه القاعدة يمكن دعمها عن طريق الشحن الجوي ، لأن الوقود أرخص أيضًا مقارنة بتركيا على سبيل المثال.

فيما يتعلق بالتجارة الثنائية بين تركيا وليبيا ، قال كارانفيل إنه من المرجح أن يصل حجم التجارة المستهدفة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام حيث أظهرت المبيعات الخارجية للبلاد اتجاها تصاعديا في الأشهر الأولى من العام وفقا لصحيفة ديلي صباح التركية .

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