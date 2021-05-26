عملة «بيتكوين» تُواصل الصعود

واصلت العملة المشفرة الأكثر شعبية “البيتكوين” اليوم الأربعاء، الصعود، وذلك عقب اجتماع عقده رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع عمال تعدين “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

وصعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 9.17% إلى 40166 دولار، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

يأتي ذلك بعد أن عقد ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة.

وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار أمس، واليوم فوق مستوى الـ40 ألف دولار.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

يتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، كان هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.

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