نقابات عمال مصر: ثلاثة ملايين عامل مصري سيعملون في ليبيا مستقبلاً

توقع نائب رئيس نقابات عمال مصر مجدي البدوي، الأربعاء، أن يصل نحو مليون عامل مصري إلى ليبيا الفترة القادمة، وفق الاتفاق مع الحكومة الليبية.

وقال البدوي في تصريحات نقلها موقع “روسيا اليوم” أن عدد العمال المصريين، سيزداد بشكل تدريجي ليصل نحو ثلاثة ملايين عامل، مضيفا بأن الإنشاءات والبناء من أكثر المجالات التي تحتاجها ليبيا لإعادة الإعمار، ما سيحد من معدل البطالة في مصر، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن السفارة الليبية فى القاهرة أعلنت، في مارس الماضي، الاتفاق مع مصر على تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، عبر تنفيذ مذكرة تعاون ثنائية موقعة فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا.

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