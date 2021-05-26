تركيز حكومي على تحسين الخدمات في الجنوب

تحركات الحكومة باتجاه المنطقة الجنوبية باتت أكثر وضوحاً هذا الأسبوع، على صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لوصف مهتمين بالشأن العام.

فالحكومة وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة باشرت في إرسال وقود البنزين، وانطلقت فعلياً أول قافلة من مستودعات مصراتة مُحملة بمليون لتر، على أن يتم إيداعها في مستودع النفطي سبها تمهيداً لتوزيعها على محطات الوقود المعتمدة من شركة البريقة.

وقالت البريقة في بيان إنها ستنشر كافة المحطات التي استلمت مخصصاتها من الوقود.

من ناحية أخرى زار وزير العمل علي العابد مدينة سبها، واستقبله في المطار عدد من المسؤولين، على رأسهم عميد البلدية ومسؤولون أمنيون، وسيبحث وزير العمل آليات التوظيف في المنطقة الجنوبية ودراسة إمكانيات سوق العمل.

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