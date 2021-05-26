مجلس الأعمال التركي الليبي: مدينة مصراتة ستلعب دور رئيسي في تجارة المنطقة

رجح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى كارانفيل” الأربعاء، وصول حجم التجارة المستهدفة مع ليبيا إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح “كارانفيل”، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن بيانات المبيعات الخارجية لتركيا مع ليبيا، أظهرت اتجاها تصاعديا في الأشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى أن القاعدة اللوجيستية المصممة خصيصا لمدينة مصراتة؛ ستلعب دورا رئيسيا في تجارة المنطقة، بحسب الصحيفة.

وأضاف “كارانفيل” أن مدينة مصراتة، لديها القدرة على خلق قيمة اقتصادية بديلة للمنطقة بأكملها مع تقليل اعتماد ليبيا على النفط.

يذكر أن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى كارانفيل” قال قبل يومين، إن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 58 % على أساس سنوي بين يناير وأبريل من العام الجاري إلى 826 مليون دولار.

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