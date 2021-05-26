اقتصاد

وزير النفط يبحث مع العماري تطوير البنية التحتية للقطاع

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، الثلاثاء، تطوير البنية التحتية للقطاع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف العماري محمد العماري، وفقاً لوصف الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار.

ويُعد الاجتماع هو الأول للعماري بصفته رئيسا للمؤسسة، فيما لم تنشر الوزارة أي معلومات تفصيلية عن آلية تكليف العماري بمهامه الجديدة، وما إذا صدر قرار بتكليفه لإدارة المؤسسة التي يديرها مصطفى صنع الله منذ عام 2014، ولم ينشر أي قرار رسمي بذلك.

وعقد في مطلع شهر مايو الجاري صنع الله وعون اجتماعاً مع مجالس إدارة الشركات المحلية التابعة للمؤسسة والمسؤولة على عمليات الإنتاج والتصدير عبر حقول وموانئ عديدة، فيما علّق بعض المتابعين للشأن الاقتصادي بأنه هناك صراع مُبطن بين محمد عون ومصطفى صنع الله حول كيفية إدارة القطاع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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