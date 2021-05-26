الكبير يتفق مع الإدارات بالمركزي على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة..وعدة مواضيع هامة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينتي سبها وغريان و التنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة براً وجواً لكافة مناطق ليبيا.

وبحسب المركزي فإنه على إثر ذلك وصلت شحنة سيولة اليوم إلى مدينة سبها وستصل تباعاً شحنات أخرى وجاري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

كما دعا مصرف ليبيا المركزي إدارات المصارف التواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة .

وأكد المصرف على توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة ، وذلك في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأقسام الإصدار لديها.

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